Загорелся склад в Гомеле.

В Беларуси падение обломков российского беспилотного летательного аппарата привело к разрушениям и пожару. Об этом сообщают в МЧС страны.

"В результате падения предположительно сбитого беспилотного летательного аппарата произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле по 8-му пер. Ильича. Подразделения МЧС ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Огнем повреждено 5 кв. метров кровли", - говорится в Telegram-канале службы.

По данным мониторингового канала "Беларускі Гаюн", всего ночью на территорию страны залетели восемь дронов типа "шахед". Два из них сбили над Гомельским и Хойникским районами, остальные вернулись в Украину или пропали.

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Ночная атака БПЛА

Утром в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что этой ночью Россия атаковала страну баллистической ракетой "Искандер-М" и 78-ю ударными дронами типа "Shahed".

60 ударных дронов сбила украинская противовоздушная оборона. Отмечается, что два беспилотника вернулись в Россию, а один - в Беларусь. Еще 15 были локально потеряны на территории Украины.

В Министерстве обороны Беларуси подтвердили, что на их территорию залетели дроны, однако не называли их российскими. По их словам, "все цели нарушителей были уничтожены".

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