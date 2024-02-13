Свитан подчеркнул, что без достаточного количества боеприпасов "ни одна бригада ничего не сделает".

Издание Forbes выпустило материал, в котором утверждает, что в Авдеевку могли отправить одну из лучших бригад украинской армии – 3-ю ОШБр.

"Это серьезная бригада, ею руководит довольно успешный командир. Мы несколько раз ее ставили в пример. Они правильно подобрали всю систему комплектации своих подразделений, они первыми запустили рекрутинговый центр внутри бригады. (...) У них сейчас полностью забит штат, и еще люди стоят в очереди, чтобы попасть в "тройку", – рассказал в эфире "24 канала" военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

При этом он подчеркнул, что без достаточного количества боеприпасов "ни одна бригада ничего не сделает". Свитан считает, что необходимо привлекать как минимум около трех бригад, а после – принимать решение "по определенным действиям по отсечению северной клешни".

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"Где-то в направлении от Константиновки вдоль дороги на Авдеевку надо отсекать северную клешню. Просто загнать в Авдеевку бригаду – это не решить вопрос, это удержать время – месяц-полтора – до путинских перевыборов. Но это не решает глобально вопрос. Решает именно отсечение северной клешни", – резюмировал он.

Бои за Авдеевку: это стоит знать

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток 12 февраля россисйкие оккупанты больше всего усилий сосредоточили на Марьинском и Авдеевском направлениях. В частности, на последнем было отбито 14 атак в районе Авдеевки и еще 4 – в районах Тоненького и Невельского Донецкой области.

Ранее военный эксперт BILD Юлиан Репке заявил, что Авдеевка может пасть в ближайшие дни или недели. По его словам, оккупанты имеют количественное преимущество – при чем, как в личном составе, так и в вооружении. Особенно опасна ситуация в центре города, пишет Репке.

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