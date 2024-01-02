Больше всего ракетных ударов было нанесено в мае и декабре 2023 года, свидетельствует статистика.

В течение 2023 года российские оккупационные войска нанесли по Украине 2,4 тыс. ракетных ударов. В то же время общее количество авиаударов достигло почти 16 тысяч.

Об этом говорится в инфографике проекта UA War Infographics. При этом в статистике по ракетным ударам отмечается, что речь идет именно о количестве атак, а не числе выпущенных врагом ракет.

Больше всего ракетных ударов было нанесено в мае и декабре 2023 года – 305 и 304 соответственно. Наименьшее число атак пришлось на июль – 124. Стоит отметить, что в статистику вошли все ракетные удары – как по позициям Сил обороны, так и по прифронтовым регионам, а также во время массированных атак по Украине.

Видео дня

Что касается авиаударов, то их количество достигло 15 885. Больше всего было нанесено в сентябре (1905) и октябре (1839).

В то же время в течение 2023 года россияне совершили 22 185 обстрелов из РСЗО. Больше всего атак зафиксировано в январе – 2139. На втором месте по количеству обстрелов оказался декабрь, когда было нанесено 2132 удара, на третьем – май (2053 обстрела).

Атаки РФ по Украине

29 декабря 2023 года россияне нанесли массированный удар по Украине – враг применил почти всю имеющуюся номенклатуру ракет. Та атака унесла жизни десятков людей.

2 января враг снова атаковал Украину ракетами. Под основным ударом были Харьков, Киев и Киевская облатсь. Есть погибшие и десятки пострадавших. Во время этой атаки россияне применили ракеты "Кинжал" – 10 из 10 выпущенных ракет Х-47М2 сбили.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние 5 суток российские оккупационные войска выпустили по Украине не менее 500 ракет и дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: