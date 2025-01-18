Дело не только в опасности от морских дронов Украины, но и в устаревании самих ракет "Калибр".

В составе Черноморского флота России, который сейчас базируется в Новороссийске (РФ), еще остаются 8 ракетоносцев. Однако эти корабли не оборудованы универсальными пусковыми установками и могут запускать только ракеты "Калибр", с которыми ВСУ уже научились бороться, рассказал в эфире FREEДOM спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, периодически ракетоносители ЧФ РФ участвуют в массированных атаках по Украине одновременно с авиацией и наземными ракетными комплексами, которые размещены на территории Крыма. Но, как правило, морские ракетоносители подключают к атакам для того, чтобы нагрузить украинское ПВО, потому что для большего "Калибры" сейчас не годятся, говорит спикер ВМС.

"Важным моментом является то, что все восемь ракетоносителей, находящихся в Азово-Черноморском регионе, не оборудованы универсальными пусковыми шахтами. То есть это в какой-то степени нам облегчает задачу. Потому что "Цирконы" и другие ракеты они запускать не могут, и применяют установки только под "Калибры", которые уже потеряли немного актуальность как средство поражения из-за своих технических характеристик и приобретения опыта и обновления систем ПВО в Украине", - отметил Плетенчук.

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Он добавил, что в любом случае, сейчас - период штормов, который не способствует частым выходам в море.

"То есть выйти в море можно, а применить ракетное вооружение гораздо сложнее. Когда у вас [сила шторма] хотя бы четыре балла есть, а в сезон штормов бывает и больше", - сказал Плетенчук.

Также, по его словам, опасность выхода в море заключается и большой вероятности "столкнуться" с украинскими дронами. Поэтому чаще всего порт базирования РФ в Новороссийске охраняет подводная лодка. В случае наблюдения какой-то опасности, ее ожидания или необходимости провести тренировку, российские корабли проводят мероприятия по рассредоточению.

"То есть когда мы видим, как корабли массово выходят из Новороссийска, это означает, что они ждут какого-то действия с нашей стороны или тренируются", - пояснил спикер.

По его словам, главная уязвимость Черноморского флота РФ заключается в потере флагмана - крейсера "Москва", который в 2022 году был потоплен Силами обороны Украины. Этот корабль должен был обеспечивать всю группировку противника прикрытием с воздуха, разведданными и тому подобное. Кроме того, россияне потеряли возможность проходить ближе к украинскому побережью и базирования во временно оккупированном Крыму, из-за чего потеряли ремонтную базу.

"Так же есть нюансы относительно подводного флота - подойти в принципе к нам они и до этого не могли - глубина не позволяла оперировать в северной части Черного моря. Плюс - нет десантных возможностей из-за потери ВДК, то есть, эта функция для них практически сейчас недоступна. Ну, и морская логистика, которую подорвали Силы обороны Украины - тоже одна из тех возможностей, которые они потеряли", - пояснил Плетенчук.

Он напомнил, что функции патрулирования морской акватории выполняет по факту российская авиация.

РФ теряет Балтийское море

Как писал УНИАН, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук предупреждал об угрозе "сюрпризов" от россиян в Балтийском море. Вместе с тем он отметил, что Балтику уже фактически можно считать внутренним морем НАТО.

Он пояснил, что окно возможностей для оккупантов сузилось, в частности, со вступлением в Североатлантический альянс новых стран. После повреждения систем коммуникаций, электроснабжения, проходящих по акватории Балтийского моря, планируется усиление присутствия на Балтике морской составляющей НАТО - постоянной группировки кораблей.

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