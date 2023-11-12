Стоимость оптико-электронного комплекса наблюдения "Ирония-М" - более 50 тыс. долларов.

"Азов" лишил российских оккупантов возможности собирать информацию о перемещении Вооруженных сил Украины, уничтожив комплекс наблюдения "Ирония-М".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов".

Отмечается, что разведка бригады "Азов" НГУ обнаружила дорогостоящий вражеский оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония-М".

"В результате удачной атаки FPV-дронами "азовцы" уничтожили комплекс и лишили врага возможности собирать информацию о перемещении, технике и личном составе Сил обороны Украины", - отметили в "Азове".

В опубликованной видеозаписи об уничтожении "Иронии" рассказывается, что этот комплекс рассчитан на круглосуточное наблюдение за украинскими силами. Его стоимость - более 50 тыс. долларов.

Война в Украине - потери РФ

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе Сил обороны юга Украины заявили, что за 10 ноября были ликвидированы 69 российских оккупантов.

Также уничтожена была реактивная система залпового огня "Град", 13 орудий, 17 единиц автобронетехники и станция радиоэлектронной борьбы "Житель".

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