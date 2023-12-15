Сегодня силами и средствами ПВО Украины уничтожена управляемая ракета Х-59.

В течение суток силы обороны ударили по нескольким районам сосредоточения вражеской техники и по складах с боеприпасами. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

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В то же время враг нанес 2 ракетных и 11 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня не только по позициям наших войск, но и по населенным пунктам.

В Генштабе отмечают, что сегодня силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая ракета Х-59.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - отмечают в Генштабе .

Российские атаки-детали

В пятницу, 15 декабря, в 16:40 командование Воздушных сил отмечало, что российские захватнические войска выпустили ракету в сторону Кривого Рога. Также СМИ сообщали о звуках взрывов в Кропивницком.

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