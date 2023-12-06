Враг пытается уплотнить оборону и давление бомбардировками с использованием КАБ.

На Херсонском ВСУ уничтожили много техники врага и ликвидировали почти полсотни оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Говорится, что в этой зоне ответственности враг пытается уплотнить оборону и давление бомбардировками с использованием управляемых авиационных бомб различной мощности. В то же время признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра, результативно работают контрбатарейно, наносят огневые поражения по позициям и по тылам противника", - рассказали в ВСУ.

В частности, за минувшие сутки ликвидировано 47 оккупантов. Выведено из строя два танка, три БМП, реактивную систему залпового огня "Град", самоходную артиллерийскую установку, шесть орудий, миномет, антенную систему станции радиоэлектронной борьбы.

Также уничтожены разведывательный БпЛА "зал", три разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР", 10 единиц автобронетехники, лодка и 8 наблюдательных пунктов и еще один пункт управления БПЛА.

Сообщается, что в Черном море на дежурство четыре три боевых корабля вражеского флота, один - в Азовском море. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Оккупанты продолжают терроризировать тактической авиацией пути гражданского судоходства в Черном море, сбрасывая взрывные предметы по вероятному маршруту движения гражданских судов. За минувшие сутки зафиксировано три таких сбросы.

"Но силам противовоздушной обороны удалось сбить вражеский бомбардировщик Су-24М", - напомнили в пресс-службе.

Также говорится, что в течение суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес 8 авиационных ударов с применением 56 управляемых авиабомб по населенным пунктам Крынки, Тягинка, Львово.

"Оккупанты продолжают активно применять ударные дроны как в рамках массированных ночных атак, так и днем одиночными БПЛА "Ланцет", FPV-дронами, которых за сутки насчитали 8. также по населенным пунктам Херсонщины произошли сбросы с БпЛА различных модификаций 16 осколочных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки россияне с левого берега совершили 11 обстрелов населенных пунктов. Только по Херсону били 7 раз, обстреляны Берислав, Ромашковое, гигантское на Херсонщине и акватория Очаковской общины на Николаевщине.

В результате действий врага погибли 3 гражданских, 7 - ранены, из них 4 медицинских работника. Повреждены две многоэтажки, частные дома, здание медицинского учреждения, служебные машины полиции и обычные гражданские автомобили.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, недавно пограничники обезвредили дроны-убийцы, которыми противник атаковал ВСУ. В частности, на Запорожском направлении уничтожили антидроновыми ружьями пять дронов-камикадзе, которые были снаряжены взрывчаткой. Пограничники обнаружили их еще на подлете - четыре беспилотника, благодаря мастерству военных, ушли в крутое пике, еще один "присел" на дерево.

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