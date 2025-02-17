В результате дроновой атаки беспилотниками типа "шахед" часть Украины охватила воздушная тревога. Об их перемещении сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

В 00:21 сообщалось о БПЛА в Сумской (западным курсом), Полтавской (северо-западным курсом), Кировоградской (курсом на север) и Черниговской (юго-западным курсом) областях. Также угроза применения дронов с северного и южного направлений существует для Киевщины.

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Обновлено в 00:42: Угроза применения ударных дронов для Житомирской и Черкасской областей, а также для Киева:

"До отбоя угрозы активности БПЛА, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях".

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