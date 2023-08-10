Он отметил, что на тех условиях, в которых действуют украинцы, американские подразделения даже не попытались бы это сделать.

Перед украинским контрнаступлением стоит самая сложная тактическая задача, которую только можно себе представить - преодолеть стационарные оборонительные сооружения, которые выстроили россияне, поэтому не стоит ожидать быстрых результатов. Об этом генерал-лейтенант армии США в отставке Дуглас Лют рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Представьте последовательные полосы минных полей, препятствий, в том числе физических препятствий, как рвы и танковые ловушки, управляемые и наблюдаемые линии прямого огня, а также артиллерийские системы, подкрепленные ударными российскими вертолетами", - отметил Лют.

Он подчеркнул, что это самая сложная тактическая задача и вряд ли американская армия пошла бы на это при таких условиях, как сейчас действуют украинцы.

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"Если бы это делала американская часть, она бы выполняла задачи только при условии превосходства в артиллерии, которого украинцы не имеют. И если бы она имела преимущество в воздухе, то есть контролировала воздух над боевым пространством, а украинцы этого преимущества тоже не имеют. Поэтому мы нереалистично ожидаем, что украинцы сделают на поле боя что - то такое, что американские подразделения даже не попробовали бы", - подчеркнул генерал США.

Он отметил, что надо иметь реалистичные ожидания, в том смысле, что этот прогресс будет медленным, и будут жертвы и потери с украинской стороны, поскольку они не имеют всех необходимых возможностей.

Он в частности отметил, что украинцы не имеют достаточных мощностей для разминирования, и проникновение через минные поля происходит гораздо медленнее, чем ожидалось.

"Поэтому я думаю, что здесь нужна доза реализма с точки зрения того, что украинцы пытаются сделать и как быстро они могут достичь успеха", - подчеркнул американский генерал.

Контрнаступление ВСУ - новости

Как сообщают аналитики, ВСУ продолжают контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта.

Оккупанты пытаются контратаковать на Купянском, Бахмутском, Марьинском и запорожском направлениях. В то же время на юге оккупанты дислоцируются среди местного населения, скрываясь от украинских сил обороны.

Как сообщала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, россияне сейчас делают свою ставку на восток, потому что для них цель - выйти на границы Донецкой и Луганской области. В то же время в ВСУ основные направления наступления - это юг.

Как отмечал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, украинское контрнаступление идет медленно, но главное - что оно не прекращается.

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