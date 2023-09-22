В частности, им пришлось пересекать три километра лесополосы под постоянными обстрелами врага.

На прошлой неделе украинские бойцы смогли деоккупировать Андреевку в Донецкой области. Но это далось им нелегкой ценой. Украинские военные рассказали Reuters о кровавом наступлении, которое стоило жизни за каждый метр, прежде чем им удалось вытеснить оккупантов из населенного пункта.

"Была полоса леса, которую мы атаковали дважды раньше", - сказал один из бойцов. - "Когда мы фактически вошли туда, нам пришлось пройти еще три километра под постоянными обстрелами врага".

По его словам, беспилотники и взрывы также нанесли большой ущерб.

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"Люди должны понимать, что на каждом метре в том лесу погибали ребята, много раненых", – сказал он.

По его словам, его подразделению удалось продвинуться через лес, но главный штурм отложили до утра, поскольку было темно.

"Наши собратья из другого подразделения пришли с одной стороны, мы - с другой. Они (россияне) понимали, что некуда идти, поэтому с этим смирились", - сказал он.

Другой боец отметил, что во время штурма Андреевки просто не было времени бояться.

"Мы брали пленных. Они вышли, наши ребята их связали, и я контролировал ситуацию", - сказал он.

Также боец рассказал, что во время штурма в него чудом не попал снаряд

"Мне пришлось с товарищем обыскать дом, чтобы убедиться, что все чисто, и в этот момент минометный снаряд пролетел совсем рядом, в одного из пленных. У меня было сотрясение мозга. Все, кто там был, получили сотрясение мозга", - рассказал он.

Деоккупация населенных пунктов на востоке

На прошлой неделе ВСУ взяли под контроль села Клещиевка и Андреевка, что в 8 км к югу от города Бахмут. Этот тактический успех приблизил их к дороге Т 05-13, одному из основных путей снабжения у оккупантов.

Сейчас силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. В то же время противник пытается восстановить утраченное положение в районе освобожденных Андреевки и Клещиевки, продолжаются тяжелые бои.

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