Вооруженные силы Украины продолжают держать позиции на Бахмутском направлении, где продолжаются очень жесткие бои.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что сегодня украинские военнослужащие продолжить движение на востоке и юге Украины.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращение к украинцам.

"В эти сутки продолжилось движение наших военных, Службы безопасности Украины, Нацгвардии и всех, кто участвует в активных действиях – в действиях на востоке, в действиях на юге нашего государства", - заявил Зеленский.

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"Мы держим позиции на Донбассе, в частности на Бахмутском направлении, где сейчас очень-очень сложно, очень жесткие бои. Хочу сегодня снова отметить наших воинов из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" за мужество, за стойкость именно на этом направлении", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 6 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что ВСУ с 1 октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

Также Громов заявил, что с 21 сентября ВСУ продвинулись на 55 км в глубину обороны русских захватчиков в Харьковской области.

7 октября заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Херсонской области деокуповано уже более 2 тысячи 400 квадратных километров территории.

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