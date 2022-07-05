Тем временем оккупанты нанесли авиационный удар по Харькову.

Украинские военные отбили штурм врага в районе Долины, тем временем оккупанты нанесли авиационный удар по Харькову.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении враг осуществлял артиллерийские обстрелы неподалеку Краснополье, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дубравного, Чепиля и Мосьпаново.

"Штурм противника в направлении населенного пункта Долина украинские воины успешно отбили. Оккупанты отброшены", - сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения наших войск. Противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементьевка. Нанес авиационный удар по городу Харькову.

Ранее УНИАН уже сообщал о "бавовне" на Донетчине, в Ясиноватой произошел взрыв в общежитии, где жили оккупанты.

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