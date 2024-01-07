Подпольщики заявили, что работают над расширением агентурной сети.

Украинские партизанывнедрились в дивизию имени Дзержинского в Балашихе. Подпольщикам удалось получить полезную информацию.

"Мы уже получили список личного состава, который участвует в "СВО". Их имена, контакты и личные данные переданы в соответствующие органы", - говорится в сообщении организации "АТЕШ" в Telegram.

Отмечается, что агент из числа офицеров внедрился в указанную дивизию и теперь в структуре самой дивизии проводится расширение и укрепление агентурной сети для более качественной работы.

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Украинские партизаны в войне против РФ - последние новости

Ранее представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" проникли на Мичуринский завод авиационной и ракетной техники в Тамбовской области Российской Федерации.

Агент сообщил, что предприятие производит электроприборы для боевых самолетов "Су" и беспилотных летательных аппаратов, компоненты направляют в Москву и Татарстан.

"Мы зафиксировали склады с готовым оборудованием и давно передали информацию СОУ. После недавних варварских российских атак отпали любые ограничения на удары по территории РФ. Поэтому готовимся к фейерверку. Расплата будет", - отметили в "Атеш".

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