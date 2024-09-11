Украинские 'морские котики' ведут тайные операции против россиян, - The Times

Во время некоторых операций россияне обвиняют друг друга, поскольку не могут поверить, что украинцы атакуют их так далеко от линии фронта.

Украинские "морские котики", подготовленные на Западе, ведут тайную войну против россиян, нанося им мгновенный ущерб.

Как пишет The Times, "морские котики" планируют и реализуют тяжелые операции против россиян. Одной темной ночью четверо украинских водолазов перевернулись через борта своей лодки, исчезли под волнами и двинулись к вражескому побережью.

Обученные спецподразделениями Великобритании и США и оснащенные лучшими ребризерами, они плыли парами, не оставляя над собой ни одного пузырька, который бы выдавал их позицию. Русские никогда не видели их прибытия.

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Глубоко в тылу врага водолазы 73-го Центра специальных операций Военно-морских сил сеют хаос российской береговой обороне, пока Украина пытается вытеснить армию Путина из своих территориальных вод.

Компас, часы, глубиномер и умственная арифметика - единственные их ориентиры. Перетягивание веревки, натянутой между ними, является единственной формой общения под водой.

Элемент неожиданности

"Наши водолазы осуществляют тайное проникновение во вражеские районы на лодках, погружаются, приближаются к побережью, проводят разведку, разминируют, высаживаются и выполняют специальные операции", - сказал молодой командир одной из водолазных групп "Алекс", тренируя личный состав для следующей миссии.

В то время как захват украинскими военными территории в Курске привлек внимание, более стратегическая битва идет в Черном море - и именно в ней Украина выигрывает.

Когда спецназовцы выгнали россиян с острова Змеиный 30 июня 2022 года, они обеспечили стране коридор для экспорта зерна из Одесского порта. В сентябре прошлого года Украина установила контроль над рядом нефтяных вышек, которые сегодня служат стартовой площадкой для атак на российские цели в Крыму.

Теперь очистка от россиян Кинбурнской и Тендрской косы является жизненно важным для разблокирования второго по величине порта Украины - Николаева. Эти две полосы земли выступают через устье реки Южный Буг, позволяя россиянам отрезать порт от моря.

Украинские морские беспилотники и ракеты Storm Shadow уничтожили 26 судов Черноморского флота России. Остальные отошли ближе к российскому побережью, позволяя таким подразделениям, как 73-й центр специальных операций ВМС, атаковать. Украинские дайверы могут проплывать километры под водой, чтобы прибыть незамеченными, или разведать десятки километров береговой линии в течение двух недель.

Не всегда все идет по плану. Когда первая пара водолазов во время одной миссии достигла побережья, которое контролирует Россия, вскоре поняла, что вторая пара не прибыла. Техническая неисправность заставила вторую пару повернуть назад. "Алекс" наблюдал с беспилотника, но не имел возможности связаться с ними, не предупредив врага.

Миссия готовилась неделями. Команда прошла через изнурительный тренировочный режим.

"Готовясь к нашим миссиям, мы всегда рассматриваем все сценарии "что, если". А если лодка сломается? А если оружие подведет? Что, если взрывчатка не удастся или половина будет потеряна? Мы обсуждаем все, что можем представить, что пойдет не так. Если сможем, мы продолжим миссию", - сказал "Алекс".

Не смотря на то, что в команде осталось два человека, которые противостояли батальону вражеских войск, дислоцированных в этом районе, лидер группы решил продолжать миссию. Он нашел щель в береговой обороне с колючей проволокой, которая могла бы сэкономить им драгоценное время, и двинулся дальше.

"Было не менее 500 солдат в разных местах. Если раздается сигнал тревоги, они занимают позиции, начинают оборону и начинают искать водолазов. Вот почему так важно выполнить задание как можно незаметнее, без каких-либо знаков, сигналов, коммуникационных или тепловых подписей, не теряя элемента неожиданности. Два солдата, какие бы они ни были обучены, не могут противостоять двум танкам, одному БТРу и одному отделению", - сказал "Алекс".

Двое водолазов получили приказ вывести из строя бронированный российский самоходный зенитный комплекс "Шилка". Они наблюдали, как россияне использовали его для переправки войск и припасов на передовые позиции, всегда идя тем же маршрутом. Спрятав свое водолазное снаряжение и незаметно двигаясь вглубь позиций врага, пара добралась до дороги, которой пользовались россияне, и заложила свою взрывчатку. Затем водолазы ждали. Когда под покровом темноты зенитный аппарат загудел по дороге, водолазы нажали детонатор.

"Мы видели, как машина взорвалась, а также боеприпасы, которые были внутри. В той машине был экипаж. И они перевозили смену, которая должна была провести ротацию войск на свои позиции. Вероятно, мы убили восемь-десять россиян" - сказал "Алекс".

Россияне были ошеломлены. Так далеко от линии фронта они и представить не могли, что на них напали украинские силы.

"Мы слушали их радиоперехваты. Они кричали, обвиняя друг друга в том, что новой ротации не дали карты с минами или позициями. Они думали, что попали на собственную шахту", - сказал он с улыбкой.

Дайверы сбежали незамеченными, поплыв обратно к своей лодке под покровом темноты.

"Потери - это самое тяжелое"

Среди операторов 73-го Центра специальных операций Военно-морских сил есть капитан "Джуди" - ей также двадцать, и она является одной из немногих женщин, прошедших квалификацию спецназа НАТО или курс "Q".

"В истории моей военной академии я была первой женщиной-старшиной нашего курса. Первая девушка, которая умела командовать мужчинами. Я люблю воду и поняла, что это мое призвание, поэтому я решила присоединиться к 73-му центру", - сказала "Джуди".

"Джуди" участвовала в некоторых из самых ожесточенных боевых действий войны, в частности в Запорожском контрнаступлении, и помогла проложить путь для украинских морских пехотинцев, чтобы высадиться в Крынках, плацдарме через Днепр, который они удерживали месяцами. Во время своей последней миссии она командовала группой, которая устроила засаду на российские силы быстрого реагирования на Кинбурнской косе, детали которой до сих пор засекречены.

По ее словам, из-за того, что войска действуют небольшими подразделениями, потери центра были особенно тяжелыми.

"Мы вместе два с половиной года ссорились, вместе живем, вместе едим. Подразделение становится как вторая семья, поэтому когда мы несем потери, это самое тяжелое, что может произойти", - сказала она.

Строгий режим тренировок помогает элитным бойцам выживать даже в самых тяжелых условиях. Во время одной ночной разведывательной операции "Алекс" и его напарник по дайвингу плыли к территории России, когда попали в ловушку защитной сетки. Борясь с желанием паники, ему нужно было отрегулировать дыхание, чтобы избежать кислородного отравления, медленно и методично освободиться. Выбравшись из сетки, они попали во вторую. "Алекс" понял, что у них больше не будет времени на выполнение миссии, и решил вернуться, но группа наткнулась на третью сетку.

"Мы поняли, что если мы не сможем подняться на поверхность за 500 метров, нам не хватит кислорода. Я уже думал, что русские вытащат из сети двух карпов, больших", - смеясь, сказал "Алекс".

"Это не та смерть, которой я хотел бы. Просто запутаться и лежать, пока не закончится кислород, глядя на манометр, и утонуть. Это медленная смерть. Я не хочу так выходить", - добавил он.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 9 сентября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 147 боевых столкновений с противником. 33 из них зафиксировали на Покровском направлении, 46 - на Кураховском.

Как отметил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, обвала фронт не произошло, и все панические сценарии не оправдались. Он отметил, что сейчас очень важно не подпустить врага на 3-4 километра к Покровску или Мирнограду Донецкой области, чтобы он не подошел на расстояние минометного выстрела.

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