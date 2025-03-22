Сообщается, что поражение этого объекта ослабит возможности войск РФ в Сумской и Харьковской областях.

В пятницу, 21 марта, Воздушные силы ВСУ успешно ударили по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области РФ, сообщили в Генштабе.

"Несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки, украинские летчики ликвидировали объект противника. В результате удара уничтожены средства связи и другое техническое оборудование", - говорится в сообщении.

Акцентируется, что поражение этого пункта управления существенно ослабляет возможности войск РФ для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях.

Видео дня

"Летчики Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а также другие составляющие Сил обороны продолжат наносить удары по пунктам управления оккупантов с целью снижения их способности вести агрессивную войну против Украины", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее УНИАН писал, что 18 марта ВСУ ударили по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии ВС РФ в районе Демидовки Белгородской области РФ.

Сообщалось, что в результате данной атаки командный пункт был полностью уничтожен. По данным Генштаба, этот объект РФ использовала для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области.

Вас также могут заинтересовать новости: