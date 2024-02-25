По словам заместителя главнокомандующего, Силы обороны сформируют "мощный кулак из дронов, который будет решать реальные задачи на поле боя"

Украина начала использовать дроны еще во времена проведения АТО, и с тех пор этот подход развивается, заявил заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский на форуме "Украина. Год 2024".

"Взгляды на применение беспилотных систем у нас появились еще давно, в 2016 году. Еще тогда мы начали сбрасывать на головы противника гранаты. Это стало мейнстримом, и потери противника из-за ударов дронами стали расти. И с годами мы получили мощную базу и опыт применения беспилотных систем на поле боя. Это лучший опыт в мире", - рассказал Сухаревский.

Он пояснил, что перед ним поставили три ключевые цели по развитию применения беспилотных систем в Украине - это эффективность, системность и анализ

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"Подразделение, которое будет сформировано (Силы беспилотніх систем - УНИАН), - это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, которым будет надежным плечом поддержки для наших боевых бригад. Этот элемент даст нам возможность асимметрично отвечать на любые действия противника, наносить ему максимальные потери", - сказал заместитель Сырского.

Он также добавил, что Украина движется к тому, чтобы создать системный подход к использованию дронов на поле боя: "Мы должны сделать то, что в будущем он ляжет во все учебники военной истории и будет рассматриваться как эффективный пример реакции в боевых действиях в будущем. Тезис, что генералы готовятся к вчерашней войне, отпал, и Украина является примером того, как оно должно быть".

По словам Сухаревского, благодаря дронам, Силы обороны могут сделать так, чтобы РФ отказалась от идеи оккупации Украины: "Мы должны отсечь от нашего солдата максимум средств поражения противника. Беспилотные системы будут работать не только в воздухе, это будет и на земле, и в море. Это будет нести системный характер, мы имеем видение, цель и поддержку".

У Украины есть план на 2024 год: в Минобороны раскрыли детали

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, план действий Вооруженных сил Украины на 2024 год есть, он мощный и должны быть результаты.

По мнению эксперта по международной безопасности Тараса Жовтенко, в 2024 году ВСУ должны оставаться в активной обороне. Это позволит избежать массовой мобилизации и накапливать собственные ресурсы.

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