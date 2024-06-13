В мире нет достаточного количества боеприпасов, отметил аналитик.

Разрешение поражать территории РФ расширяет географию украинского огневого воздействия на 16%.

Об этом сказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона. "Насчет того, что нам предоставлено разрешение наносить удары по объектам на территории Российской Федерации, то по американским источникам, это позволит расширить географию нашего огневого воздействия на 16%", - сообщил он.

По словам Грабского, пока рано говорить, какие результаты получим от этого решения, в частности, из-за того, что важным является вопрос количества ударных средств, которые получат ВСУ.

Видео дня

"Потому что, если нам передается 80 ракет, а мы имеем до тысячи разведанных целей, соответственно даже если все эти ракеты попадут в цель, то это будет меньше даже 10% от того, что мы можем поразить. Поэтому речь идет о том, что одновременно с разрешением мы должны получить в разы большее количество боеприпасов, которые могут уничтожать такие объекты, и тех площадок, с которых такие боеприпасы могут запускаться. А это и наземные установки типа HIMARS... И надеемся, что вскоре уже получим информацию о применении F-16 в нашем небе и других средств "доставки" этих боеприпасов. Количество здесь является вопиюще важным. Потому что 16% территории, которая может быть накрыта этими ударными средствами, - это конечно хорошо, но хорошо, чтобы этих средств было достаточно для того, чтобы поразить как минимум половину разведанных целей. А их сотни и тысячи", - прокомментировал Грабский.

Он отметил, что проведение и планирование любой операции предусматривает дефицит ресурсов, которые могут быть использованы во время этой операции. "Это дает основания говорить, что конечно, нет достаточно ресурса, нет достаточно запасов. Но сейчас делаются просто отчаянные попытки нарастить боевой потенциал", - подчеркнул эксперт.

По словам Грабского, в мире нет достаточного количества боеприпасов, в то же время мир решает двоякую задачу - обеспечение своих собственных потребностей, потребностей коллективной обороны, речь идет о НАТО, и необходимость покрывать потребности Украины и помогать Украине развивать собственное производство.

"Поэтому проблема является очень серьезной. То что некоторые наши эксперты говорят, что там, где-то в закромах НАТО, стоят чрезвычайно большие объемы запасов, это категорически неправда. Не существует такого количества боеприпасов. И эту проблему чрезвычайно серьезно рассматривают и пытаются эффективно решить прямо сейчас", - сказал Грабский.

Продолжается война в Украине - важные новости, которые достойны внимания

Как сообщал УНИАН, ряд стран уже разрешил Украине наносить удары по территории РФ их оружием. В то же время преимущественно во всех этих разрешениях есть определенные условия. Так, США разрешили Украине применять свои ПВО для сбивания целей над Россией. ВСУ смогут сбивать российские ракеты или истребители над территорией РФ, "если они представляют угрозу для Украины".

Также власти США разрешили украинцам наносить удары по прифронтовым территориям РФ, откуда россияне бьют по нашим населенным пунктам, в частности по Харькову.

Однако в то же время президент США Джо Байден заявил, что Украине не разрешено бить американским оружием вглубь российской территории и наносить удары по Москве и Кремлю.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов вчера заявил, что россияне уже чувствуют удары западным оружием по своей территории.

Вас также могут заинтересовать новости: