РФ планирует наносить удары по Украине ракетами большой дальности иранского производства.

Для защиты от баллистических ракет, которые РФ планирует получить от Ирана, Украине нужны новые системы противовоздушной обороны.

Об этом на брифинге сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, сейчас в распоряжении Сил обороны, к сожалению, нет соответствующих средств для эффективного уничтожения этих баллистических ракет.

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"Будем надеяться на мировое сообщество, которое не допустит этого (массированных разрушительных ракетных ударов – УНИАН), и наши союзники смогут поспособствовать этому (в получении новых систем ПВО – УНИАН)", - сказал Игнат.

Он отметил, что с поступлением новых средств ПВО украинская противовоздушная оборона будет более надежной.

Спикер добавил, что недавно в Украине появилась немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T, которая, вероятно, сегодня показала первые результаты на южном направлении.

Россия могла куиити новые ракеты для ударов по Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, издание The Washington Post со ссылкой на должностных лиц в области безопасности с США и стран-союзников сообщило, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar для войны против Украины.

16 октября стало известно, что Франция предоставит нашему государству системы противовоздушной обороны и расширит программу обучения бойцов украинской армии.

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