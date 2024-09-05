Поражено немало российской техники, в том числе шесть танков.

Продолжается война в Украине, и общие боевые потери противника среди личного состава с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро ориентировочно составили 621 тыс. 550 человек.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 тыс. 200 российских оккупантов.

Также поражено немало техники противника, в частности:

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танков - 8 тыс. 624 (+6 единиц за сутки);

боевых бронированных машин - 16 тыс. 869 (+21);

артиллерийских систем - 17 тыс. 725 (+31);

РСЗО - 1 тыс. 177 (+0);

средства ПВО - 940 (+0);

самолетов - 368 (+0);

вертолетов - 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 тыс. 658 (+42);

крылатые ракеты - 2 тыс. 587 (+7);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 24 тыс. 44 (+37).

Кроме того, ликвидировано еще 10 единиц спецтехники противника.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как писал УНИАН, в последние дни в западных СМИ появились заголовки о приближающейся потере Покровска Донецкой области. Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов прокомментировал эти статьи и оценил, способна ли РФ сейчас захватить Покровск. По его словам, сейчас российские захватчики "прут" на Покровск с фланга Селидово. Враг отвлекает внимание на Селидово, поэтому бросать на Покровск такое количество войск уже не может.

"Они сужают линию наступления, сужают направление, потому что если ты не обеспечишь фланги, то тебя отрежут просто. Сейчас, отвлекаясь на Селидово, россияне вынуждены уже не так давить на сам Покровск. До Покровска остается примерно еще километров 10 и еще рано предполагать, что будет после того, как враг возьмет Покровск. Россияне возьмут Покровск? Кто-то убежден? Я, например, вообще не убежден", - продолжил Сазонов.

Военный подчеркнул, что Покровск и Мирноград - это агломерация. До полномасштабного вторжения РФ в Украину там проживало почти 100 тысяч человек.

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