Украина рассчитывает на проведение мирного саммита к концу года с участием РФ: в ОП озвучили детали

Посол добавил, что Турция будет выступать важным участником из-за своего опыта посредничества.

Украина намерена организовать новый мирный саммит к концу этого года и хочет, чтобы на этот раз присутствовала Россия, заявил в среду ее посол в Турции, но исключил возможность прямых двусторонних переговоров с Москвой на встрече.

"Одной из важнейших целей этого саммита является достижение справедливого мира в Украине. Мы не говорим здесь о формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга, а Украина прислушивается к требованиям России", - сказал посол Василь Боднар на брифинге в Анкаре пишет Reuters.

По его словам, то, что мы видим сейчас - "международное сообщество вместе с Украиной сядет и составит список шагов, которые можно предпринять для справедливого мира на Украине, и они обсудят, какие требования следует выдвинуть России на основе этого списка". Он добавил:

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"Это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, она пройдет в формате, в котором также будут участвовать третьи стороны, и переговоры будут вестись через третьих лиц. Мы надеемся провести этот саммит к концу года".

Боднар отметил, что Турция, которая стремилась поддерживать теплые отношения как с Украиной, так и с Россией во время войны, будет важным участником из-за своего опыта посредничества в других конфликтах.

Реакция Офиса президента

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил YouTube-каналу РБК-Украина, что саммит мира был перенесен, однако пока нет привязки к конкретной дате. Он подчеркнул:

"Что касается даты, вы понимаете, что нет привязки к конкретной дате, потому что продолжают работать тематические группы и они должны наработать базовые позиции".

Подоляк отметил, что Саммит мира должен решать определенные вопросы, и присутствие России там должно быть обеспечено за счет инструментов принуждения.

"Политически, когда снимаются все эти ограничения. Вот хочет Украина быть в НАТО, то давайте это зафиксируем юридически, несмотря на желание РФ, это будет политическим сигналом. Экономическая составляющая - санкции должны работать эффективно", - пояснил он.

По его мнению, что существует много факторов, которые могут существенно повлиять на позицию России.

"И так же ключевое - это "Рамштайн". Это количество оружия, неформальные разрешения. Количество оружия, которое будет доказывать, что эти разрешения начали работать. Удары вглубь России должны расти. И тогда Россия должна понимать, что чем дальше, тем больше оно будет терять", - подытожил Подоляк.

Возможность мирных переговоров с РФ

Поскольку российское вторжение в Украину длится уже третий год, две страны по-прежнему далеки друг от друга в вопросе о том, как положить конец войне. Турция, Китай, Бразилия и другие предложили выступить посредниками в конфликте или обсудить мирные предложения, но никакого прогресса не было достигнуто.

Украина следует "плану победы" президента Владимира Зеленского, в то время как президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры могут начаться только в том случае, если Киев согласится отказаться от больших участков территории, на которые претендует Москва, и откажется от своего намерения вступить в НАТО.

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