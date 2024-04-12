Нашли возможность позволить отдохнуть некоторым солдатам с передовой.

Военное руководство нашло возможность отправить часть бригад с передовой на отдых. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.

"Продолжается плановая ротация подразделений, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий. Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, найдены возможности для поочередной отправки бригад на отдых", - написала пресс-служба Генштаба.

Кроме того, сообщается, что принимается комплекс мер для отправки бригад, которые продолжают выполнять боевые задачи на фронте.

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"Такое решение удалось принять, в частности, и после пересмотра численности определенных подразделений, которые не участвуют в боевых действиях. Освобожденные тысячи военнослужащих были направлены в боевые части. Этот процесс будет продолжаться и дальше", - сообщили в Генштабе.

Российско-украинская война продолжается - что происходит на фронте

Накануне Силы обороны Юга сообщили, что на одном из южных направлений российская армия в пять раз увеличила количество штурмов, в частности, возобновила атаки на позиции ВСУ возле населенного пункта Роботино.

По словам представителя Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина, новый законопроект о мобилизации поможет провести ротацию на фронте и обеспечить бригады новыми силами.

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