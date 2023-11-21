По данным Генштаба ВСУ, был уничтожен пункт управления и склад боеприпасов.

Украина реализовала удачные атаки по армии РФ. Детали о том, что смогла наша авиация, раскрыл Генштаб ВСУ вечером 21 ноября.

В эти сутки удары пришлись по пункту управления РФ, 6 атак совершили по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, говорится в отчете.

Также дважды ударили по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

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"Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

В то же время армия РФ продолжает свой путь "террора", нанося удары не только по военным, но и по гражданским объектам Украины.

В Генштабе отмечают, что враг нанес 4 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Отмечается, что в ночь на 21 ноября оккупанты ударили по Украине 4 зенитными управляемыми ракетами С-300, крылатой ракетой "Искандер-К" и 10 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

При этом уничтожена ракета "Искандер-К" и 9 ударных БпЛА. "Кроме того, враг атаковал ракетами Х-31П припортовую инфраструктуру города Одессы и Белгород-Днестровского района Одесской области", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что в результате атак оккупантов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Также разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, здания Центральной городской больницы в г. Селидово Донецкой области, шахты "Котляревская", а также другая гражданская инфраструктура.

Атака России по городу Селидово

Ночью враг коварно ударил по городу Селидово Донецкой области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что первые две ракеты около 23:30 попали по территории больницы города. Шесть гражданских лиц получили ранения. Позже ГСЧС уточнила, что один человек погиб, а семеро получили ранения.

После этого оккупанты нанесли еще два ракетных удара по шахте. Один работник предприятия погиб. Повреждены четыре здания, 19 транспортных средств, линия электропередач.

Клименко сказал, что в результате удара 39 горняков оказались заблокированными под землей, но позже все шахтеры были подняты на поверхность.

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