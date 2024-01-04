По его словам, это не будет означать, что страны - партнеры втянулись в войну и стали стороной конфликта.

Украина может попытаться договориться со странами-партнерами из НАТО о гуманитарной миссии для защиты от российских воздушных атак. Об этом сказал в эфире телемарафона "Единых новостей" военный эксперт Алексей Гетьман относительно того, чего ждать украинцам от срочного заседания Совета Украина-НАТО.

"В первую очередь, - ПВО... Очень понравился такой тезис - попытаться договориться с нашими партнерами из НАТО, чтобы они в рамках гуманитарной миссии поставили свои зенитно-ракетные комплексы, со своими военнослужащими, со своим персоналом, например, вдоль Днепра, чтобы защитить правый берег Днепра, где находится подавляющее большинство наших предприятий", - сказал Гетман.

По его словам, это не будет означать, что страны - партнеры втянулись в войну и стали стороной конфликта.

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"Они такое делали в других странах, это гуманитарная миссия. Они не будут принимать участие в боевых действиях. Это можно сделать. Но пойдут ли они на это, трудно ответить. И это значит, что нам не обязательно просить у них дополнительные средства ПВО, они будут использовать свои. Потом, когда война закончится, я уверен, что она закончится нашей победой, они заберут свои комлексы и уйдут. То есть выйдут с гуманитарной миссией", - прокомментировал военный эксперт.

По его убеждению, на экстренном заседании советов Украина-НАТО такой вопрос в том числе будет подниматься.

"Если они не согласятся на такие предложения, то пусть это будут просто дополнительные зенитно-ракетные комплексы для Украины", - отметил Гетман.

Экстренное заседание Украина - НАТО

Совет Украина-НАТО проведет экстренное заседание в ответ на недавние массированные ракетные атаки России по Украине. Одной из ключевых тем экстренного заседания Рады будет вопрос укрепления противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщил вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Заседание инициировано Украиной.

Сегодня представитель НАТО Дилан Уайт сообщил, что Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг на 10 января созывает заседание Совета Украина-НАТО из-за недавних ракетных и Дроновых атак Российской Федерации против украинских городов и гражданского населения. Встреча состоится на уровне послов.

29 декабря РФ применила против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

2 января враг повторил массированную атаку. Защитники неба ликвидировали в общей сложности 72 (из 99 выпущенных) ракеты: 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"; 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр". Также уничтожены все 35 ударных БпЛА "Shahed-136/131", которые запустила Россия. Вечером президент Владимир Зеленский заявил, что за пять суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов.

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