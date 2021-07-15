Теперь моряки усилят наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей.

Украинские Военно-морские силы получили свой первый беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2, о чем прежде заявлял командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Об этом 15 июля сообщили в Facebook Министерства обороны Украины.

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На данный момент проводятся окончательные приемочные испытания беспилотного комплекса в месте базирования, однако, где именно он будет дислоцироваться, не раскрывается.

Как уточнил министр обороны Андрей Таран, дрон обеспечит ВМС несколькими новыми возможностями:

эфективным наблюдением и прикрытием побережья и акваторий Черного и Азовского морей;

поражением надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами.

Напомним, украинские военные ранее закупали беспилотники Bayraktar, но не для ВМС.

Беспилотник Bayraktar TB2 - характеристики

Дрон Bayraktar TB2 характеризуется большой продолжительностью полета - 24 часа 34 минуты. Он ведет дежурство в воздухе и выявляет цели, после чего быстро их поражает.

Аппарат оснащен четырьмя ракетами (управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы) и имеет более современные программное обеспечение и системы управления, чем многие известные дроны. Дрон также имеет множество камер и систем наблюдения для эффективной разведки.

В прошлом году проходили учения с использованием Javelin и Bayraktar. В частности, при помощи турецких беспилотников отрабатывали корректировку огня и перемещение участников учений.

Ранее эксперт в сфере авиации Тома Купера советовал украинским военным сконцентрироваться на развитии авиафлота беспилотников, которые смогут "роем" атаковать военные формирования, преодолевать системы ПВО и уничтожать бронетехнику противника.

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Автор: Станислав Кожемякин