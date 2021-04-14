Рой украинских беспилотников может уничтожать российскую бронетехнику, системы ПВО, артиллерию и даже целые военные формирования.

Военно-воздушные силы Украины не закупали новых самолетов с 1991 года. В их распоряжении 125 "винтажных" истребителей, штурмовиков и боевых вертолетов времен Холодной войны. Вся эта техника все больше стареет. А ВВС, чей бюджет составляет всего 300 миллионов долларов в год, просто не может себе позволить обновление флота.

По мнению эксперта в сфере авиации Тома Купера, оно Украине на самом деле и не нужно, - пишет Forbes. Большое количество современных военных самолетов России летают не далеко. А российские ракеты класса "земля-воздух" развернуты настолько близко, что могут сбить украинский самолет еще на взлетной полосе.

Читайте такжеAtlantic Council: Перевооружение ВВС Украины может поставить Россию на местоПо мнению Купера, для Киева покупка новых машин для боев в небе "не выгодно экономически и не имеет никакого смысла". Взамен он советует ВВС Украины запасаться беспилотниками и так называемыми "дронами-камикадзе". В случае начала войны украинские роботы могут роем атаковать российские военные формирования, преодолеть системы противовоздушной обороны и уничтожить танки, а также другую бронетехнику.

Короткая и кровавая война между Арменией и Азербайджаном прошлой осенью может стать образцом того, как может выглядеть вероятная кампания беспилотников Украины. Во время боев за спорный Нагорный Карабах беспилотники турецкого и израильского производства, которыми пользовались азербайджанские войска, разбили армянские силы.

Турецкие аппараты Bayraktar TB2 летают высоко и стреляют небольшими ракетами. Вместе с израильскими дронами-камикадзе Harops и Orbiter-1K они уничтожили сотни армянских танков, бронемашин, артиллерийских установок и систем ПВО. Это позволило азербайджанским войскам сильно продвинуться и взять под контроль значительную часть Нагорного Карабаха до перемирия, договоренности о котором появились в ноябре.

Украина может позаимствовать азербайджанскую структуру и тактику. На самом деле есть признаки того, что это уже происходит. Конечно, открытым вопросом остается то, насколько масштабным будет переход Киева на силу беспилотников. А также с какой эффективностью Москва сможет противостоять этому. Винтовой аппарат Bayraktar TB2 стоит примерно миллион долларов. Он стал основой для азербайджанского наступления с воздуха. Украина в 2019 году начала покупать эти аппараты у турецкой компании Baykar. В декабре Анкара и Киев подписали соглашение, которое позволяет украинским компаниям заниматься производством собственных копий этих беспилотников. Прошлой осенью украинские военные провели первые полевые испытания.

Читайте такжеВ 2021 году для ВМС Украины закупят турецкие беспилотники BayraktarМежду тем, военно-промышленные компании Украины разрабатывают собственные "дроны-камикадзе". По сути это небольшие беспилотники, оснащенные боеголовками, взрывная сила которых такая же, как и у артиллерийского снаряда. "Дрон-камикадзе" летает по кругу над полем битвы, пока не обнаружит нужную цель. Тогда он снижается для атаки. Вся техника доступна. Только время покажет, насколько Киев серьезно настроен закупить, освоить и развернуть ее.

Также не известно, как Россия может ответить. Купер считает, что российские ракетные системы ПВО не способны уничтожить рой беспилотников и "дронов-камикадзе".

"Конечно, у них есть возможности работать с большим количеством целей, а также много раз перезаряжаться. Россияне сейчас стараются изо всех сил, чтобы сделать свои системы способными бороться с такими малыми целями. Однако, они не могут превзойти последнее поколение западного вооружения. В худшем сценарии, российские ЗРК будет легко истощить", - сказал Купер.

Он пояснил, что армия Украины может отправить столь большое количество беспилотников, "дронов-камикадзе", а также невооруженных беспилотников-приманок, что целей будет просто в разы больше, чем российских ракет.

Читайте такжеТурция разрабатывает плавучий носитель ударных дронов"Даже Россия не может перезаряжаться бесконечно", - пояснил эксперт.

Российские силы могут попытаться заглушить радио-связь между украинскими беспилотниками и их операторами. Но для этого Москве понадобятся новые системы ПВО и средства электронной войны. Если Украина пойдет ва-банк беспилотниками, России придется бросить все силы на борьбу с этими беспилотниками.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Лесь Дымань