Военно-морские силы Украины ожидают в 2021 году закупку для их нужд турецких беспилотных авиационных комплексов Bayraktar.
Об этом сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа, пишет Радио Свобода.
"Для применения в Черноморской и Азовской операционной зоне Bayraktar будут иметь улучшенные тактико-технические характеристики, например, увеличенную дальность полета. Задействуем их для освещения надводной обстановки, обеспечения действий сил как на берегу, так и на море", - рассказал Неижпапа.
Он также отметил, что Украина должна использовать все существующие способы получения нужных кораблей, поэтому договорилась о производстве турецких корветов типа ADA.
"Украинские судостроительные заводы должны иметь технологии, соответствующие стандартам НАТО. А благодаря корвету типа ADA мы будем иметь доступ к таким технологиям. Дело в том, что строительство корветов типа ADA начнется на турецкой верфи, после чего его будут достраивать на нашей, в Украине", - сказал Неижпапа.
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В декабре 2020 года Украина и Турция подписали соглашение о передаче технологий производства корветов ADA и ударных БПЛА Bayraktar.
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