В скором времени Украина будет на равных сидеть за столом переговоров со странами-членами НАТО, убежден генсек Альянса.

Сейчас Украина имеет необходимые способности для освобождения оккупированных Россией территорий. Такое убеждение высказал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса в Осло (Норвегия).

"Наше внимание сегодня сосредотачивалось на том, как мы можем приблизить Украину к НАТО, где она должна быть. НАТО уже оказывает беспрецедентную помощь. Я уверен, что украинские силы теперь имеют необходимые способности, чтобы освободить больше оккупированной земли. Но мы должны делать больше", - подчеркнул Столтенберг.

В этом контексте, генсек Альянса напомнил, что продолжается работа над многолетним пакетом поддержки Украины с надежным финансированием. Он убежден, что это в долгосрочной перспективе должно обеспечить оборону Украины и сдерживание России, поможет модернизировать оборонный сектор Украины до станартов НАТО.

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"Мы также обсудили повышение действующей Комиссии Украина-НАТО в новый совет Украина-НАТО. Это будет значительный шаг для начала совместного консультативного форума с Украиной, которая будет присутствовать за столом как равный участник для обсуждения ключевых вопросов для нашей безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

Также генеральный секретарь Альянса добавил, что сегодня обсуждались стремления Украины присоединиться к НАТО.

"Все союзники соглашаются, что двери НАТО хранятся открытыми, и что только союзники и Украина будут принимать решения о членстве. Россия не имеет права вето. Все союзники соглашаются, что Украина станет членом НАТО", - подчеркнул он.

Столтенберг выразил уверенность, что по всем этим вопросам будет достигнут консенсус среди членов НАТО еще до начала саммита, который состоится в июле в Вильнюсе.

Украина готовит контрнаступление - что известно

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента Украины заявили, что контрнаступление будет запущено после того, как союзники передадут Украине необходимое вооружение.

А недавно Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, опубликовал видеоролик с молитвой, сопровождающей его словами "пришло время возвращать свое".

29 мая президент Владимир Зеленский заявил, что решение о временных рамках для перемещения украинских войск уже принято.

Издание The Times сообщает, что Легион "Свобода России" набирает тысячи людей для атаки на Москву.

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