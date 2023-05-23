В частности, в ЕС считают, что успешная оборона Украины срывает планы российского президента Владимира Путина по одержанию скорой "победы".

В Европейском Союзе не согласны с утверждениями некоторых лидеров отдельных стран, что Украина не сможет выиграть войну, которую развязала Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал на брифинге после заседания Совета ЕС с участием министров обороны.

"Министры не согласны с некоторыми людьми, которые говорят, что Украина не может выиграть эту войну и поэтому мы должны прекратить поддерживать ее. Нет! Наоборот. Украина хорошо справляется. Это сбивает с толку планы Путина для быстрой победы. Украине удается себя защищать", - сказал Боррель.

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Боррель наверняка намекал на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Антиукраинская позиция венгерского премьера уже давно известна. В последнее время его скандальные заявления в отношении Украины все чаще напоминают кремлевскую пропаганду. Так, сегодня Орбан выразил уверенность, что усилия Украины по отражению российской агрессии обречены на провал, а дальнейшая западная помощь лишь приведет к большему количеству жертв.

В то же время спикер МИД Украины Олег Николенко в ответ Орбану отметил, что его заявления ошибочны, и им радуются только в Кремле. Николенко подчеркнул, что Украина продолжит бороться до полного освобождения территорий от российской оккупации.

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