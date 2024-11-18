Украина должна быть готова воевать без получения американской помощи.

Украина должна готовиться к худшему из возможных сценариев, а именно к тому, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может отказаться от предоставления помощи Украине. Об этом сказал экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире на Radio NV.

Эксперт проанализировал возможные дальнейшие сценарии относительно сохранения поддержки для Украины после прихода к власти новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Есть основной базовый сценарий, который также является худшим сценарием. В данном случае совпадает и тот сценарий, который является наиболее вероятным, и тот сценарий, который собственно является для нас худшим. И соответственно именно из этого сценария мы должны исходить. Тогда любой другой сценарий для нас будет приятным сюрпризом", - сказал Дикий.

Видео дня

"По его словам, сейчас для Украины ключевое - это принять самый тяжелый сценарий. "В крайнем случае, на него наибольшая вероятность... Есть основной сценарий, который четко заявлен Дональдом Трампом еще на этапе избирательной кампании о том, что 21 января он останавливает нам любую американскую помощь. То, что он не блефует подтверждается тем, что еще в статусе кандидата в кандидаты в президенты, он уже на семь месяцев блокировал нам помощь", - подчеркнул Дикий.

В этой ситуации, как считает эксперт, если Украина будет готова к самому сложному сценарию, то любой другой будет воспринимать с облегчением:

"Мы должны уже готовиться воевать без американской помощи. На кону стоит не существование Соединенных Штатов. Оно не под сомнением. На кону стоит существование Украины. Соответственно мы должны подумать: а как нам защититься, если Соединенные Штаты прекращают помощь".

Сын Трампа заявил, что Украина потеряет помощь США - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 ноября сын избранного президента США Дональд Трамп-младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "потеряет помощь" уже через месяц. Вероятно, он имел в виду дату, когда коллегия выборщиков официально утвердит победу Трампа на выборах в декабре. В то же время, инаугурация Трампа состоится 20 января.

Вас также могут заинтересовать новости: