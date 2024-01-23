Местные скептически оценивают перспективы и боятся, что украинские воины без достаточного количества оружия могут не удержать фронт.

Почти год назад Украина освободила Купянск и населенные пункты вокруг него. Впрочем, сейчас местные жители опасаются второй оккупации.

Как говорится в материале The Washington Post, Россия не отказывается от города, который является стратегическим железнодорожным узлом. После деоккупации россияне регулярно били по Купянску и окрестным пунктам.

"Мы живем в опасном месте"

В последние месяцы Украина снова призвала мирных жителей эвакуироваться - и не только из Купянска, но и из десятков сел на западе. Это мрачный признак того, что Киев опасается, что россияне могут продвинуться вперед. В субботу захватчики взяли под контроль небольшой поселок Крахмальное к юго-востоку от города, немного приблизившись к реке Оскол.

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Издание отмечает, что Киев пытался минимизировать важность потери этого населенного пункта, утверждая, что до войны в селе было всего около пяти домохозяйств. Впрочем, призывы об эвакуации свидетельствуют об угрозе потери большей территории в этом районе.

"Это очень страшно. Мы готовы к эвакуации. У нас все вещи упакованы. Наши дети знают, что им нужно быть готовыми. Мы живем в опасном месте", - сказала 34-летняя Диана Шаповалова, одна из последних гинекологов, оставшихся работать в этом районе.

"Очень боимся оккупации"

Река Оскол, прорезающая Купянск, могла бы служить естественной защитой на случай наступления русских. Но Россия уже захватывала город раньше. Недавняя оценка Института изучения войны показала, что Москва отправила в этот район более подготовленных солдат. Украина укрепляет свою оборону.

Врач Шаповалова живет в маленьком городке Шевченково. Ее пациенты часто преодолевают длинные и опасные маршруты с востока реки Оскол, чтобы увидеться с ней. Она также лечит раненых солдат перед отправкой в госпиталь.

Мирных жителей, прибывающих с той стороны реки, проверяют разведчики и полиция. Там остаются преимущественно пожилые люди.

Один из полицейских, который не назвал своего имени, рассказал, что за последний месяц в Купянске и его окрестностях наблюдалось увеличение количества артиллерийских и авиационных ударов.

54-летняя Светлана Перепадия, директор больницы в Шевченково тоже призналась, что "очень боится" повторной оккупации. Пациенты часто отказываются бежать, "пока у них не случится ситуация, когда снаряд не попадет в дом или сад соседа".

Так случилось с беременной Настей Прийменко из села Грушовка, куда уже достает российская артиллерия. Девушка отметила, что покинет дом, "если россияне подойдут близко к деревне, или что-то упадет возле дома". Сейчас они почти в 25 км.

Хотя многие местные жители уже покинули деревню, предлог чувствует себя в безопасности и нормально. Одна местная женщина до сих пор предлагает услуги маникюра.

Прийменко не понаслышке знает об ужасах оккупации. Ее семья спрятала военные документы отца у озера в деревне, опасаясь мести русских. Дом соседа ограбили. Сама Настя сбежала в июле 2022 года, опасаясь, что российские военные могут ее изнасиловать. Она вернулась всего через неделю после освобождения Грушовки, когда русские убили ее бабушку.

Там же девушка встретила военного Романа, который освобождал ее родную деревню. Пара влюбилась и поженилась. Мужчина служит в Донецкой области, в одной бригаде с ее отцом.

"Мой ребенок родится в июле. Надеемся, к тому времени все это даже закончится. Я не хочу, чтобы мое дитя видело войну", - сказала Прийменко.

Другие настроены скептически

"Я боюсь второй оккупации больше, чем любого прямого обстрела. Мы не верили, что до этого дойдет. Мы боимся за других людей и боимся за себя. Нам нужно больше оружия. Это нам нужно немедленно", - сказала 75-летняя Клаудия из Староверовки.

74-летний местный Иван Байдак предположил, что людям приказали эвакуироваться, поскольку фронт может обрушиться. Мужчина доверяет украинским военным, но удержат ли силы фронт – "сложный вопрос".

31-летняя Ирина Курилова, которая сейчас на восьмом месяце беременности, только в декабре уехала с той стороны реки Оскол, иначе могла потерять опеку над двумя старшими детьми 9 и 7 лет.

"Если бы я не была беременна, я бы не пошла", - сказала она.

Ее семья привыкла к обстрелам, и она считает, что мирных жителей эвакуируют лишь для того, чтобы помешать тем, кто симпатизирует России, делиться информацией о перемещении украинских войск.

В начале войны врач Шаповалова сбежала в США, где работала уборщицей, но после деоккупации Шевченкового вернулась. Она думала, что их мучения закончились, но теперь в этом не уверена.

"Мы все еще верим в армию. Но слепо верить недостаточно, когда мы слышим свист снарядов и взрывы", - добавила Шаповалова.

Фронт под Купянском -последние новости

Как говорится в отчете Института по изучению войны (ISW) от 21 января, российские оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село крахмальное в 20 км к северо-западу от Сватово.

Ранее Фитьо заверил, что захват оккупантами населенного пункта Крахмальное на Харьковщине не представляет угрозы для соседних подразделений.

"Крахмальное - это населенный пункт, в котором до широкомасштабной войны проживало 45 человек, это, видимо, 5 домов. И эти дома были разрушены оккупантами. Наша основная цель - уберечь жизни украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону. Каких-то угроз для соседних подразделений это не несет. И я думаю, что то, что произошло, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно смещается", - сказал он.

Фитьо добавил, что Крахмальное ранее было оккупированной территорией и его отбили во время Харьковского наступления.

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