Во время Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джозеф Байден сделал ряд важных заявлений в ответ на угрозу президента РФ Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия.

Абсолютно прямолинейное обвинение в сторону России прозвучало в его речи в первые же минуты. И, в первую очередь, это говорит о том, что риторика США становится все менее сдержанной.

Накануне Генассамблеи ООН американский президент заявил в одном из интервью, что Штаты не будут наперед объявлять конкретные шаги в случае использования Россией ядерного оружия. Он четко озвучил, что эти планы не будут разглашаться и лаконично подчеркнул: "Я бы не рекомендовал Путину это делать".

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Из тона Байдена следует, что США готовы не только реагировать на ядерный удар, США хотят предупредить его.

Если со стороны Путина будут сигналы о подготовке к такому шагу, учитывая нынешний тон диалога, можно предположить, что США попытаются предотвратить возможные ядерные удары путем непубличного диалога.

Из тона Байдена следует, что США готовы не только реагировать на ядерный удар, США хотят предупредить его

Но не думаю, что у западной разведки будет физическая возможность, к примеру, ликвидировать "бункерного". Если он действительно где-то прячется, это может быть просто невозможно.

Еще один момент - говоря о ядерной безопасности, Байден указал, что США готовы прибегнуть к критическим мерам контроля за ядерным оружием.

Я думаю, что это был посыл России относительно планов Белого дома продолжить переговоров по новому договору о стратегической стабильности (речь идет о новом договоре, который должен заменить договор "О стратегической стабильности" СНБ III). Путин и Байден уже пролонгировали действующий договор в 2021-м году, но в 2026-м его действие истечет, а функции его продления больше не предусмотрено.

...можно предположить, что США попытаются предотвратить возможные ядерные удары путем непубличного диалога

Здесь нужно понимать, что США отчасти действуют на опережение.

Если работа над новым документом будет начата сейчас, договор будет наработан еще при этой администрации, то есть до выборов президента США-2024. Поэтому американцы уже несколько раз заявляли о необходимости подготовки нового документа о ядерных вооружениях. То есть, они говорят России: "Мы готовы говорить об этом".

Не исключено, что именно по этой причине американцы пока и не признали Россию государством-спонсором терроризма. Но, как уже подчеркивали в Вашингтоне, РФ не отреагировала на предложение начать эти переговоры. Именно в этом на данный момент основная проблема.

Владислав Фарапонов, политолог-американист