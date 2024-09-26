Ни одна из современных атомных станций в мире не рассчитана на ведение военных действий вблизи ее площадки, подчеркнул Литвинский.

Любые попадания по линиям бесперебойного питания атомных электростанций представляют серьезные риски для безопасной эксплуатации этих объектов. Об этом рассказал доктор физико-математических наук, эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский.

"Что касается возможных повреждений, то не только те линии, которые отводят электроэнергию от атомных станций, могут быть повреждены, но и линии бесперебойного питания, обеспечивающие на случай обесточивания внешнее энергопитание", – рассказал он в эфире телеканала "Киев24".

Эксперт подчеркнул, что это серьезные риски для безопасной эксплуатации атомной станции.

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"В целом, как известно, ни одна из современных атомных станций в мире не рассчитана на ведение военных действий вблизи ее площадки или непосредственно на самой площадке. А тем более – на попадание ракеты", – констатировал Людвиг Литвинский.

Угроза атак по украинским АЭС

Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета безопасности ООН 24 сентября заявил, что Россия хочет атаковать три атомные электростанции на территории Украины, и есть доказательства таких намерений страны-агрессора.

До этого глава государства предупреждал, что россияне фотографируют украинские АЭС с помощью китайских спутников, что также может свидетельствовать о подготовке к атаке.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Запад должен учитывать опасность возможных атак России по атомным электростанциям Украины. И если это произойдет, нужно будет немедленно вмешаться.

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