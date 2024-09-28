По городу беспрестанно работает российская авиация, отметил обозреватель.

Удерживать город Угледар максимально сложно и практически невозможно, в случае его захвата российские войска, вероятнее всего, будут пытаться наступать в сторону населенных пунктов Новоукраинка и Богоявленка. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает 24 канал:

"Если россияне выйдут в центр города, то это можно считать критической ситуацией, когда необходимо выводить гарнизон из Угледара. Это вопрос считанных дней".

По его словам, такого количества техники как возле Угледара россияне не использовали в этой локации более года.

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"Все это уничтожается. Кроме того, по городу беспрестанно работает российская авиация, управляемые авиационные бомбы. Это еще один пример того, почему удерживать Угледар максимально сложно и практически невозможно", - объяснил Коваленко.

Бои за Угледар - что сообщалось

Напомним, как писал Forbes, даже если россияне захватят Угледар, эта победа дорого им будет стоить. Это уже обошлось им в около тысячи единиц техники и нескольких тысяч военных. Мощная оборона ВСУ с помощью мин, артиллерии, БПЛА и противотанковых ракет уничтожала целые бригады врага.

"Оправдывает ли оккупация руин Угледара повторное уничтожение одной или двух бригад - это вопрос, на который может ответить только Кремль и уцелевшие из злополучных подразделений", - отмечали в издании.

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