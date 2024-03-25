Он отметил, что поражение больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" обязательно повлияет на логистику россиян.

Успешные удары Вооруженных сил Украины по российским десантным кораблям снижают стоимость Черноморского флота Российской Федерации. Об этом военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник сообщил в эфире информационного телемарафона.

В частности, у него спросили, как поражение больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" повлияет в будущем на логистику российских оккупантов.

"Повлияет в обязательном порядке", - подчеркнул Черник.

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Эксперт отметил, что эти большие десантные корабли, кроме того, что в свое время могли осуществлять десантирование в сторону побережья Одесской области, имеют довольно большую грузоподъемность - до 500 тонн. В то же время, он обращает внимание, что у россиян еще осталось несколько больших десантных кораблей проекта "Тампир", которые могут брать на борт до тысячи тонн груза.

"Осознаем, что рано или поздно Крымский мост и главная его железнодорожная нить уйдет под воду. Следовательно, россиянам надо будет каким-то образом обеспечивать Крым. И, на мой взгляд, это опережающее уничтожение, чтобы снизить существенно их логистику", - подчеркнул Черник.

Также он отметил важную деталь, что удар произошел по ремонтным докам.

"Потому что точно, кроме самого корабля, что-то там пострадало", - сказал Черник. В частности, речь может идти об оборудовании для ремонта кораблей, которое россияне самостоятельно производить не могут и зависят от бесконечных комплектующих из-за рубежа. Также мог пострадать личный состав оккупантов, что может привести к понижению профессиональной части тех рабочих, которые могут осуществлять ремонт.

Эксперт констатирует, что уничтожение инфраструктуры флота как раз и является понижением общего потенциала огневой прочности черноморского флота РФ. "Из совокупностей этих всех мелких факторов и складывается большая картина понижения стоимости черноморского флота", - подчеркнул Черник.

При этом, он призывает не путать сушу и Черное море.

"Судьба войны будет решаться исключительно на суше", - убежден Черник.

Комментируя строительство Россией на оккупированной южной части Украины железной дороги в Крым, эксперт отметил, что россияне строят железную дорогу из-за осознания, что Крымскому мосту "рано или поздно конец". И строительство ведется для хоть какого-то обеспечения оккупированного Крыма.

При этом, по его мнению, эта железная дорога может находиться под постоянным огневым контролем ВСУ.

Удары ВСУ по Черноморскому флоту - последние новости

Как сообщал УНИАН, 23 марта вечером в социальных сетях появились видев взрывов в разных частях оккупированного Севастополя.

24 марта Управление стратегических коммуникаций ВСУ распространило информацию, что Силы обороны Украины, кроме узла Черноморского флота РФ в Крыму, успешно поразили в оккупированном Севастополе большие десантные корабли оккупантов "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ. Во время этой атаки были применены ракеты Storm Shadow.

Сегодня представитель Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что во время успешной операции поражены, вероятно, не только два больших десантных корабля - "Ямал" и "Азов", но и разведывательный корабль "Иван Хурс".

Он рассказал, что было поражено здание военно-морской базы "Севастополь" и также нанесено огневое поражение по горюче-смазочным складам.

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