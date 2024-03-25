Успешные удары Вооруженных сил Украины по российским десантным кораблям снижают стоимость Черноморского флота Российской Федерации. Об этом военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник сообщил в эфире информационного телемарафона.
В частности, у него спросили, как поражение больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" повлияет в будущем на логистику российских оккупантов.
"Повлияет в обязательном порядке", - подчеркнул Черник.
Эксперт отметил, что эти большие десантные корабли, кроме того, что в свое время могли осуществлять десантирование в сторону побережья Одесской области, имеют довольно большую грузоподъемность - до 500 тонн. В то же время, он обращает внимание, что у россиян еще осталось несколько больших десантных кораблей проекта "Тампир", которые могут брать на борт до тысячи тонн груза.
"Осознаем, что рано или поздно Крымский мост и главная его железнодорожная нить уйдет под воду. Следовательно, россиянам надо будет каким-то образом обеспечивать Крым. И, на мой взгляд, это опережающее уничтожение, чтобы снизить существенно их логистику", - подчеркнул Черник.
Также он отметил важную деталь, что удар произошел по ремонтным докам.
"Потому что точно, кроме самого корабля, что-то там пострадало", - сказал Черник. В частности, речь может идти об оборудовании для ремонта кораблей, которое россияне самостоятельно производить не могут и зависят от бесконечных комплектующих из-за рубежа. Также мог пострадать личный состав оккупантов, что может привести к понижению профессиональной части тех рабочих, которые могут осуществлять ремонт.
Эксперт констатирует, что уничтожение инфраструктуры флота как раз и является понижением общего потенциала огневой прочности черноморского флота РФ. "Из совокупностей этих всех мелких факторов и складывается большая картина понижения стоимости черноморского флота", - подчеркнул Черник.
При этом, он призывает не путать сушу и Черное море.
"Судьба войны будет решаться исключительно на суше", - убежден Черник.
Комментируя строительство Россией на оккупированной южной части Украины железной дороги в Крым, эксперт отметил, что россияне строят железную дорогу из-за осознания, что Крымскому мосту "рано или поздно конец". И строительство ведется для хоть какого-то обеспечения оккупированного Крыма.
При этом, по его мнению, эта железная дорога может находиться под постоянным огневым контролем ВСУ.
Удары ВСУ по Черноморскому флоту - последние новости
Как сообщал УНИАН, 23 марта вечером в социальных сетях появились видев взрывов в разных частях оккупированного Севастополя.
24 марта Управление стратегических коммуникаций ВСУ распространило информацию, что Силы обороны Украины, кроме узла Черноморского флота РФ в Крыму, успешно поразили в оккупированном Севастополе большие десантные корабли оккупантов "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ. Во время этой атаки были применены ракеты Storm Shadow.
Сегодня представитель Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что во время успешной операции поражены, вероятно, не только два больших десантных корабля - "Ямал" и "Азов", но и разведывательный корабль "Иван Хурс".
Он рассказал, что было поражено здание военно-морской базы "Севастополь" и также нанесено огневое поражение по горюче-смазочным складам.