Также они возобновили сбросы управляемых авиабомб в акватории Черного моря.

В Вооруженных силах Украины рассказали, что приоритетом для атак российских захватчиков остаются одесские порты.

Как отметила во время брифинга начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, атака, которая произошла сегодня ночью, это уже достаточно привычная тактика РФ. "Выдержав определенную паузу, они возобновляют свои удары. При этом делают акцент на регионы, которые как можно глубже, отдаленнее от линии фронта, но те, что непосредственно соприкасаются с обеспечением. Обеспечение, в частности, тех подразделений, которые функционируют в полосе непосредственного столкновения", - сказала Гуменюк.

По ее словам, этой ночью россияне атаковали Одесскую область через акваторию Черного моря, оттуда на удар заходили "шахеды" "с акцентом" на прибрежную полосу. "Понятно, что не дает покоя врагу припортовая инфраструктура", - добавила военная. В результате, повреждения в Одессе получил колледж и расположенный рядом недострой, который к счастью, еще не заселен.

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Гуменюк также акцентировала, что 7 февраля ВСУ фиксировали и попытки тактической авиации РФ возобновить сбросы управляемых авиабомб в акватории Черного моря. В то же время на самой линии фронта оккупанты пытались активизировать тактическую авиацию со сбросом управляемых авиабомб. По данным представительницы Сил обороны юга, днем и ночью под бомбежкой был населенный пункт Змиевка и Херсон. В результате российской агрессии на Херсонщине пострадали трое гражданских.

Как акцентировала Гуменюк, на правобережье противник продолжает планомерный террор с использованием, в том числе различных дронов, среди которых те, к которым крепятся осколочные боеприпасы. "При этом враг сосредоточен на местах скопления гражданского населения, на местах работы специальных служб, которые работают после ликвидации последствий попаданий", - отмечает Гуменюк.

Россия бьет по Одессе: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские дроны попали в гражданскую инфраструктуру Одессы. В результате атаки повреждена недостроенная многоэтажка и учебное заведение.

Пострадали двое патрульных полицейских, которые направлялись на помощь людям на месте попадания. Во время повторного взрыва они получили минно-взрывные травмы.

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