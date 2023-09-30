Захватчики перебросили ЗРК вместе с личным составом.

Российские захватчики пытаются закрыть брешь в системе ПВО во временно оккупированном Крыму. На полуостров перекидают старые зенитно-ракетные комплексы.

Партизаны заметили на дороге, ведущей в Симферополь, ЗРК "Оса" и российских военных.

"Это старый комплекс, который начал использоваться еще с 70-х годов прошлого века", - говорится в сообщении мониторинговой группы "АТЭШ".

Отмечается, что россиянам приходится расконсервировать устаревшие средства ПВО, потому что те, что уже есть в Крыму, не могут закрыть свои же военные объекты.

"Более современные средства, в свою очередь, планомерно уничтожаются украинскими силами", - подытожили партизаны.

Уничтожение российской ПВО в Крыму - главные новости

В конце августа 2023 года украинские военные уничтожили в Крыму пусковую установку и запас ракет к С-400.

14 сентября украинским защитникам удалось уничтожить еще один комплекс С-400 в Крыму. Возле Евпатории беспилотники СБУ поразили радары и антенны комплекса, после чего двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым установкам С-400 "Триумф". В результате в системе ПВО оккупантов образовалась серьезная брешь.

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