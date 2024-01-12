Самая большая проблема заключается в близости города к границе с РФ, поскольку оккупанты могут бить из систем залпового огня, говорит Коваленко.

Российские оккупанты стали чаще наносить удары по Харькову. Этот город расположен очень близко к границе с РФ, поэтому захватчики бьют по нему не только дронами и ракетами, но и из реактивных систем залпового огня.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, именно в близости к российской границе и заключается самая большая проблема.

"Осуществлять террор именно по Харькову Россия отказать себе просто не могла, не может и не будет отказывать. Особенно на новогодние праздники. В ночь с 28 на 29 декабря, с 31 декабря на 1 января, с 1 января на 2 января и так далее. То есть террор, который они устроили на новогодние праздники, фактически распространился по всей Украине, но по Харькову особенно, поскольку до него могут доставать и С-300, и реактивные системы залпового огня. Северная Салтовка так же обстреливается и так же разрушена, как, например, был разрушен Мариуполь или Попасная, или Бахмут", – отметил он.

Также эксперт обратил внимание на то, что в Харькове, как и в других городах Украины, все еще есть агенты российских спецслужб. Наводчиков регулярно обнаруживает и арестовывает СБУ.

"Даже среди местного населения есть пророссийски настроенные люди, которые, например, дают и некорректную информацию, могут давать данные абсолютно манипулятивного и ложного характера, чтобы на этом заработать денег от своих российских кураторов. Такая ситуация, что в Харькове, что в Одессе, что в Киеве – везде есть такие представители пророссийской прослойки, которая еще не раскрыта", – констатировал он.

Обстрелы Харькова: последние новости

11 января российские захватчики ударили по центру Харькова – били ракетами С-300 из Белгородской области РФ. Сообщалось об ударе по гражданскому объекту. Впоследствии стало известно, что россияне обстреляли отель, где находились, в частности, иностранные журналисты.

В результате атаки пострадали более 10 человек. Отмечалось, что один человек находился в очень тяжелом состоянии. В полиции считают, что целью захватчиков стали именно иностранные журналисты, освещающие российскую войну против Украины.

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