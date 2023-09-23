Накануне глава Полтавской ОВА заявил о завершении поисковых работ, однако сегодня мэр Кременчуга объявил новую статику.

Количество пострадавших в результате ракетного удара войск РФ по Кременчугу (Полтавская область) оказалось больше, несмотря на заявление о завершении поисковых работ 22 сентября.

Накануне глава ОВА Дмитрий Лунин сообщал, что из-за соответствующей агрессии РФ в Кременчуге пострадал 31 украинец. По состоянию на утро 23 сентября уже речь идет о 32 человек, уточнил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"Пострадали 32 человека, среди них трое детей. 16 человек госпитализированы, один человек погиб", - заявил он.

По его словам, сейчас городские службы продолжают работать над устранением последствий атаки. От ударной волны повреждения получили несколько жилых домов в центральной части города: там выбиты окна, повреждена кровля и тому подобное, указал Малецкий.

В ночь на 23 сентября армия РФ атаковала Украину "Шахедами"

Напомним, в ночь на 23 сентября оккупанты запустили по регионам Украины очередную партию иранских БПЛА "Шахед". В Воздушных силах ВСУ уточнили, что Россия задействовала в рамках атаки 15 дронов, нашим защитникам удалось сбить 14 целей.

Отмечалось, что на этот раз направлением удара РФ выбрала Запорожье и Днепропетровщину. Хотя ночью угроза применения БПЛА также существовала для Донецкой, Харьковской и Полтавской областей.

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