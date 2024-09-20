Украине удалось уничтожить военный склад в Торопце благодаря комбинированному подходу, заявил в эфире телемарафона авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.
"До этого мы били по разным складам. Но именно такой большой склад удалось именно сейчас (поразить, - УНИАН). За счет комбинированного подхода с использованием различных типов беспилотных систем, возможно с реактивной тягой. Но до этого предполагался сбор информации. Ведь именно тогда, когда большинство определенных средств поражения находилось под открытым небом - была использована возможность сделать такой эффект домино, когда все, что начало детонировать сверху, привело к детонации даже на подземных складах", - пояснил Храпчинский.
Авиационный эксперт отметил, что пребывание такого большого количества снарядов на открытой местности связано с тем, что РФ из-за активных боевых действий вынуждена постоянно поставлять боеприпасы на линию фронта.
"Можем предположить, что скорее всего были получены эшелоны корейских снарядов, или ракет. Поэтому понятно, что там разгрузили, не успели перенести", - сказал Храпчиснький.
Кроме того, эксперт объяснил, почему России не удалось отбить атаку украинских БПЛА на склад в Торопце: "Россия с 2003 года начала активно масштабировать производство наступательного оружия. И основным средством противовоздушной обороны оно предусматривало красную кнопку и свой статус ядерной державы. Как видим, Украина стерла красные линии и активно работает по территории РФ, по важным стратегическим ядерным объектам".
Удар по складу в Торопце: что надо знать
В ночь на 18 сентября беспилотники ВСУ ударили по складу с боеприпасами в городе Торопце Тверской области. По данным экспертов из Defense Express под удар попали по меньшей мере 60-70 хранилищ, где хранилось до 30 тыс. различных боеприпасов. По мнению военного эксперта Евгения Дикого, из-за потери такого количества боеприпасов, у россиян уже в ближайшее время могут возникнуть проблемы со снарядами в Курской области.