Сообщается, что поражение этого парома приведет к дальнейшим логистическим проблемам для России.

Британская разведка проанализировала последствия повреждения железнодорожного парома "Славянин", которым российские оккупанты осуществляли перевозки через Керченский пролив. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

Разведка отмечает, что повреждение парома "Славянин" почти наверняка приведет к дальнейшим логистическим проблемам для России в вопросе осуществления поставок для ее оккупационных сил на юге Украины и регионального экспорта сжиженного газа.

Этот паром "Славянин" имеет наибольшую пропускную способность для транспортировки через Керченский пролив среди трех железнодорожных паромов, курсирующих между Краснодарским краем и оккупированным Крымом.

Видео дня

При этом, после осуществления успешных украинских ракетных ударов, которые повредили два других железнодорожных парома 29 мая 2024 года, "Славянин" снова возобновил перевозки как единственный железный паром после столкновения, которое случилось в конце 2023 года.

Как подчеркивает британская разведка, весьма вероятно, что прекращение работы железнодорожных паромов, даже временно, приведет к увеличению расходов и уменьшению гибкости России в транспортировке топлива, боеприпасов и техники через Керченский пролив.

"Вполне вероятно, что Россия теперь будет вынуждена рисковать перевозить топливо поездами через Керченский мост, чего она должна была избегать со времени первой атаки на мост в октябре 2022 года", - отмечается в сообщении.

Удар по порту "Кавказ" - что известно

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Генеральном штабе ВСУ распространили информацию о поражении парома российских оккупантов в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ. В частности, были нанесены существенные повреждения вражескому парому "Славянин". Оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. "Славянин" - третий и последний железнодорожный паром, который РФ имели в указанном регионе.

Ранее, 31 мая 2024 года, ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил Вооруженных сил Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ", что в Краснодарском крае России. Для нанесения ударов было применено несколько ракет украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".

Вас также могут заинтересовать новости: