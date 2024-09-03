Селезнев задается вопросом, почему в Полтаве до сих пор не нашли мест, где должны укрываться курсанты и мобилизованные.

Полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что если попустительство продолжится далее, расследование удара РФ по Полтаве "спустят на тормозах" и виновных не накажут, армия Украина будет обречена на большие потери личного состава.

"Во всех предыдущих подобных трагедий выводов никто не сделал. Кого-то из военных руководителей наказали? Говорить о проведении построения и прилетах по зданию с мобилизованными наверно рано. Сперва стоит расследовать все обстоятельства события", - сказал он изданию Фокус.

Эксперт задается вопросом, почему в Полтаве до сих пор не нашли мест, где должны укрываться курсанты и мобилизованные. Селезнев привел в пример Харьков, где детей отправили учиться в метро из-за постоянных ракетно-бомбовых ударов.

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"На что идет расчет, когда военных открыто размещают в известных учебных корпусах?" - заявил он.

По его мнению, россияне перед нанесением удара провели разведку местности с использованием дронов.

"Возможно, помогли "агенты влияния", но это должны выяснить украинские контрразведчики, - добавил Селезнев.

Удар по Полтаве 3 сентября - детали

Утром 3 сентября российские войска ударили по Полтаве: известно о 51 погибшем человеке и 271 раненном.

В момент российского террористического удара по Институту связи в Полтаве никаких построений не было. Такое заявление сделал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Известно, что никаких построений или других мероприятий в момент удара не происходило", – заявил он.

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