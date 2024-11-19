Семья переехала в Глухов с приграничья Сумщины полгода назад.

В результате удара российского дрона по общежитию в городе Глухов Сумской области погибла женщина и двое ее сыновей. Об этом заявила председатель Глуховской громады Надежда Вайло, сообщает Суспильне.

Погибшей женщине было 43 года, ее сыновьям - 7 и 21. Их отец выжил.

Известно, что семья эвакуировалась в Глухов около полугода назад из Эсманьской громады.

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Также среди погибших - 83-летняя женщина и ее 59-летний сын.

Отмечается, что в этом общежитии жили и другие семьи, которые эвакуировались из приграничья Сумщины.

По информации чиновницы, в результате удара 11 человек получили легкие ранения.

Атака на общежитие в Глухове - подробности

Поздно вечером 18 ноября российский ударный дрон-камикадзе типа "Shahed" попал в общежитие в городе Глухов Сумской области. Произошел обвал конструкции здания.

В результате удара под завалами погибли 12 человек, из них - один ребенок, пострадали - 11, среди них - двое детей.

На удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Ежедневно мы призываем мир к решимости и достаточной силе для Украины, чтобы заблокировать эти удары по нашим людям. Каждый новый удар России только подтверждает истинные намерения Путина. Он хочет, чтобы война продолжалась. Разговоры о мире ему не интересны. Должны принудить Россию к справедливому миру силой", - подчеркнул глава государства.

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