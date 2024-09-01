По мнению аналитиков, атаки ВСУ по энергетическим объектам РФ нанесут значительные страдания россиянам этой зимой.

Украинцы настроены больше никогда не жить в закрытой авторитарной системе. Чтобы достичь победы, они фактически нацеливаются на российскую энергетическую инфраструктуру внутри страны. Об этом говорится в материале Forbes.

Издание напоминает, что в конце августа Россия направила на Украину волну беспилотников, атакуя ее энергетическую инфраструктуру. Прошлой ночью Украина ударила беспилотниками по электростанции в Москве, а также по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам.

"Сейчас у Украины есть варианты, поскольку она была успешной на начальном этапе этого вторжения", - говорит Нико Ланге, старший научный сотрудник Программы трансатлантической обороны Центра анализа европейской политики. Видео дня

По данным СМИ, в 2020 году доходы России от нефти и газа составили 219 миллиардов долларов. Вместе на эти два сектора приходится 60% российского экспорта и 40% федерального бюджета.

"Итак, чем закончится эта война? Президент Украины Зеленский считает, что его страна должна усилить эскалацию, чтобы деэскалировать, тактику, которая предусматривает захват российских земель и изъятие критически важных российских энергетических активов. Однако Путин верит, что может выиграть войну на истощение. Но какой ценой? Чем дольше это продолжается, тем беднее становится Россия и тем беззубее выглядит. Это может расширить возможности людей и свергнуть диктатора", - резюмирует издание.

Атаки по энергообъектам РФ - последние новости

В Defence Express прокомментировали сегодняшнюю атаку БПЛА по энергетическим объектам России. По прогнозам аналитиков, эта атака может иметь значительные последствия для россиян.

По мнению экспертов, "от сегодняшнего удара наших БПЛА по российским ГРЭС и НПЗ в Москве буквально будет гореть".

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