Нужно такое давление на Россию, которое заставит ее прекратить террор и войну, подчеркнул президент Украины.

Российские убийцы вернулись к своему привычному делу, снова нанося удары по украинским городам.

Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя новые удары российских оккупантов. "После всего сказанного в Казани, российские убийцы вернулись к своему привычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война", - отметил он.

Глава государства напомнил, что за прошедший вечер и ночь российские войска нанесли удары по Киеву, Днепру, Сумской, Хмельницкой областям и других регионах нашей страны.

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В частности, в Днепре была повреждена одна из важнейших больниц Украины - больница им. Мечникова, а также жилые дома. "К сожалению, трое погибших, и среди них ребенок", - подчеркнул Зеленский.

В Киеве российский удар унес жизнь девочки, которой было всего 14 лет. "Мои соболезнования родным и близким. Много раненых от этих ударов. Всем им оказана необходимая помощь", - отметил президент.

Он подчеркнул, что уже третий год продолжается эта война, которая "имеет только одного виновника - Москву":

"Именно поэтому нужно такое давление на агрессора, которое способно заставить его к прекращению террора и войны. Надежные мир и безопасность приобретаются только благодаря силе и решимости".

В центре внимания война в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября российские оккупанты ударили беспилотниками по Киеву. В Соломенском районе города была повреждена многоэтажка, возник пожар в одной из квартир. Позже спасатели нашли в ней тело молодой девушки.

Кроме того, в ночь на 26 октября враг нанес удар по Днепру. Были уничтожены жилая двухэтажка и гараж. Также повреждения получили корпуса больницы, 13 многоэтажек, два частных дома и десятки машин. В результате атаки россиян погибли три человека, есть много пострадавших.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что с вечера 25 октября и в течение ночи 26 октября российские захватчики атаковали Украину различными ракетами и десятками дронов, в частности, "Шахедами" и беспилотниками неустановленного типа. Ликвидированы 44 ударных дрона.

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