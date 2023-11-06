Ведется служебное расследование действий военных должностных лиц.

Ведется расследование обстоятельств трагической гибели военных и мирных жителей в результате ракетного удара по населенному пункту на Запорожье во время церемонии награждения ко Дню "ракетных войск и артиллерии" вблизи линии фронта.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований. Зарегистрировано уголовное производство по факту гибели военных и мирных жителей во время обстрела населенного пункта в Запорожской области. Его открыли по ч. 4 ст. 425 УК Украины (халатное отношение военного служебного лица к службе).

"Расследование обстоятельств дела и привлечение к ответственности причастных сейчас является одной из приоритетных задач ГБР", - указано в сообщении.

В ГБР напомнили, что 3 ноября 2023 года во время ракетного удара, который враг нанес ракетой типа "Искандер" по селу на Запорожье, погибли и были ранены военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и мирные жители.

"Взрывной волной и обломками повреждено около 30 домов и хозяйственных сооружений, расположенных рядом с местом удара. Сейчас работники ГБР проводят следственные действия, устанавливая детали обстоятельств, которые привели к трагедии", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что инициировано служебное расследование действий военных должностных лиц, организовавших мероприятие ко Дню "ракетных войск и артиллерии" вблизи линии фронта.

Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Удар РФ по 128-й бригаде - главное о трагедии

3 ноября возле села Заречное Запорожской области враг ударил ракетой "Искандер-М" по скоплению бойцов 128 бригады ВСУ во время награждения.

Сегодня было сообщение от 128 отдельной горной штурмовой Закарпатской бригады, что погибли 19 их бойцов.

Журналист Владимир Бойко написал в Facebook, что якобы командир 128 горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Лысюк дал распоряжение выстроить артиллеристов для награждения в День ракетных войск и артиллерии 2023 у линии фронта в Запорожской области, но сам на мероприятие, которое стало трагическим, не пришел.

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