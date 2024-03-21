В результате атаки дронами по аэродрому в Энгельсе есть повреждения.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал удар Сил обороны Украины по российскому городу Энгельс, где находится аэродром.

"Сами россияне в публичных источниках сообщают о повреждении по меньшей мере двух самолетов. Мы будем пока осторожными, уточним, что в результате этого инцидента, конечно, есть повреждения, данные собираются. Относительно того, кто проводил и чем проводил эту операцию - мы воздержимся от комментариев. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но грохот был знатный", - сказал Юсов в эфире телемарафона

Кроме того, представитель ГУР объяснил, могут ли РФ убрать с этого аэродрома свои стратегические самолеты, чтобы в дальнейшем уберечь их от украинских атак.

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"Энгельс остается очень важным элементом для российской стратегической авиации. И это то место, откуда поднимаются стратегические бомбардировщики, с которых летят ракеты по украинским гражданским и мирным городам. Кроме того, это источник потенциальной опасности и для европейских стран. Для Путина это стратегический объект, поэтому хоть передислокация самолетов оттуда и возможна, но использовать они его все равно будут. А это значит, что и в дальнейшем инциденты и на этих и на других объектах будет продолжаться", - пояснил разведчик.

На вопрос, почему РФ не может защитить свои регионы силами противовоздушной обороны, Юсов ответил: "Если бы эта "вторая армия мира" забрала свои системы ПВО с временно оккупированных украинских территорий, то не было бы таких инцидентов".

Удар по Энгельсу - главные новости

В ночь на 20 марта в Энгельсе местные жители слышали звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что по аэродрому нанесли удар беспилотниками. Российские власти заявили, что все четыре летевшие цели были сбиты.

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, комментируя удар по Энгельсу, заявил, что после удара была слышна детонация. А это может говорить об успешном поражении целей.

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