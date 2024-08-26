Сегодня россияне устроили наиболее масштабную комбинированную атаку за последние месяцы.

Для атаки 26 августа россияне использовали дроны, а также крылатые, управляемые и высокоскоростные ракеты наземного, воздушного и морского базирования. Об этом сообщает Defense Express.

Для нового удара впервые за неделю корабли РФ вышли из Новороссийска. Ранее, напомним, сообщалось, что россияне перегородили вход в бухту ржавыми баржами.

Впервые с конца прошлого месяца россияне привлекли МиГ-31К - версию советского истребителя-перехватчика МиГ-31, которая может использовать аэробаллистическую ракету 9-А-7660 "Кинжал". Сами россияне называют ее "гиперзвуковой", что, очевидно, не соответствует действительности.

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Также для удара использовали богатое количество бомбардировщиков. Сообщается, что пуски проводили одновременно 11 стратегических Ту-95МС и 6 дальних Ту-22М3.

Саму атаку начали с полуночи заходом в украинское воздушное пространство десятков БПЛА типа "Шахед". По неофициальным данным речь шла о более 80 дронов.

Если говорить о целях ударов, то ими стали объекты гражданской критической инфраструктуры по всей стране. Одна из крылатых ракет была сбита на границе Закарпатской и Львовской областей.

Атака 26 августа - последние новости

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, ситуация в украинской энергетике после атаки является непростой.

Ранее стало известно, что взрывы слышали во многих украинских городах. Есть информация о по меньшей мере нескольких погибших в разных регионах.

Удары привели к обесточиванию в разных областях. Кроме того, имеют место проблемы с водоснабжением.

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