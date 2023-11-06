Любые подобные нарративы максимально оскорбительны для Украины, отметил Подоляк.

В Офисе президента Украины жестко раскритиковали бывшего советника ОПУ Алексея Арестовича, который объявил о своем желании баллотироваться на президентских выборах и делает заявления о некоем перемирии с РФ.

"К сожалению, у нас всегда очень много людей, которые свои амбиции часто ставят выше, чем объективные реальности или интересы страны в целом. Любые подобные нарративы максимально оскорбительны для Украины. Когда кто-то говорит: "Мы все проиграли" и мы обязаны становиться на колени перед Россией, чтобы с ними договориться о мире…", - заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

По его словам, это оскорбление памяти погибших воинов, это оскорбление их семей: "Это оскорбление вообще того, что Украина пережила за последние 620 дней. Это так выглядит".

"Я про всех говорю, в целом, кто в этот момент, воспользовавшись периодом депрессии, пытается заработать дополнительную популярность. Так нельзя. Надо дождаться, пока твоя страна, умываясь кровью, дойдет в этом противостоянии до справедливого финала. Из чувства благодарности собственной стране нужно дождаться, а потом реализовать свои цели и амбиции… Сейчас нельзя использовать такую тональность и оскорблять собственную страну".

Арестович "метит" в президенты

Как писал УНИАН, Арестович заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства.

При этом сообщалось, что он уже написал свою программу, поделился ею в Telegram "для начала дискуссии" и добавил, что ее доработают специалисты.

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