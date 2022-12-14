По словам Подоляка, украинская разведка активно отрабатывает все, что происходит на территории Беларуси.

Все, что происходит на территории Беларуси, является больше информационной работой для дестабилизации Украины. Риска повторного наступления оттуда пока нет.

Об этом "РБК-Украина" рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Кремль продолжает давить на Минск.

"Для России крайне выгодно открыть сухопутную операцию через Беларусь на территории Украины, чтобы оттянуть из ключевых направлений определенное количество наших военнослужащих, чтобы перераспределить нагрузку на свои участки фронта и таким образом повысить шансы на свое контрнаступление", - пояснил Подоляк.

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Прежде всего речь идет о Донецком и Луганском направлениях. Для этого РФ сформировала в Беларуси так называемую союзную группировку и фактически взяла под контроль белорусскую армию. По словам Подоляка, россияне постепенно перебрасывают на территорию Беларуси мобилизованных. Сейчас там уже находится примерно 12-15 тысяч россиян.

"В-третьих, они тотально контролируют силовую вертикаль Беларуси, в том числе ССО местное, силы специального назначения. Кроме того, они постоянно политически давят на Лукашенко, доказывая ему, что если Россия проиграет, то он будет на скамье подсудимых сидеть вместе с представителями российской политической элиты", - добавил чиновник.

Как рассказал Подоляк, украинская разведка активно отрабатывает все, что происходит на территории Беларуси.

"Мы видим, что они постоянно ротируют войска, то есть перебрасывают их с одного полигона на другой, в том числе и к границам Украины. Но мы видим, что они перебрасывают, каков объем техники. Россия в Беларусь отправила прежде всего противоракетную, противовоздушную технику. Это не техника для наступления, это не танки, не БТРы", - акцентирует советник председателя ОП.

Он также успокоил украинцев, ведь говорить, что "в Беларуси может быть формован ударный кулак, как это любят россияне, которые воюют в классической советской методологии - нет на это никаких оснований".

"Поэтому будем отслеживать все, что происходит в Беларуси, но на сегодня надо спокойно относиться, потому что это больше информационная работа, чтобы дестабилизировать Украину. Но есть один нюанс - они настолько не понимают Украину, что они нас не дестабилизируют, а наоборот мобилизуют", - подытожил Подоляк.

Война в Украине: роль Беларуси

В Беларуси 10 февраля 2022 года начались совместные с РФ учения "Союзная решимость-2022". 24 февраля РФ начала наступление на Украину, в том числе и с этого направления.

13 декабря в Беларуси по поручению Лукашенко начали внезапную проверку боевой готовности войск Как отмечается, военные должны прибыть в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

Позже стало известно, что на полигон под белорусский город Гродно происходит переброска минимум 20 танков.

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