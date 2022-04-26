Тяжелые бои проходят в направлении Северодонецка и Лисичанска от Золотого.

У российских оккупантов появилось третье направление атак на Луганщине, они пытаются прорвать линию обороны в направлении Северодонецка и Лисичанска от Золотого.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Все усилия враг бросил на Рубежное, на Попасную. И есть третье направление - на Северодонецк, Лисичанск от Золотого. Там тяжелые очень бои проходят. Пытаются прорвать там линию обороны. Но враг не имеет успеха", - отметил Гайдай.

По его словам, оккупанты имеют большие потери. "Враг пытается сделать прорыв, закрепиться, а потом туда уже бросать все силы, чтобы развить успех. Но пока им это не удается, очень много людей теряют", - рассказал председатель ОВА.

Также он сообщил подробности относительно взрывов в оккупированной Кременной в горисполкоме, что произошли вчера, 25 апреля.

"Они решили провести совещание. В двух зданиях были морячки, которые выбрасывали окурки под ноги. Газ подорвался в двух зданиях, в здании мэрии и так называемой милиции. И там и там большие потери. В здании мэрии так называемый народный мэр погиб, еще куча народу, на первом этаже, где-то тридцать охранников, кто-то был из ФСБ. И в доме милиции так же, очень много так называемых силовиков погибло. Неплохой день", - подытожил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, по словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, 25 апреля в оккупированной Кременной в горисполкоме во время совещания "мэра" с "силовиками" произошел взрыв газа, не выжил никто.

Одновременно произошел взрыв бытового газа в районном отделе полиции, где на совещание в этот момент собралась "группа коллаборантов, которые пошли на службу к оккупантам".

По словам Геращенко, взрыв произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности.